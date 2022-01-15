Bursaspor, Spor Toto 1. Lig’in 21. haftasında yarın sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor’u konuk edecek. Bitci Timsah Park’ta oynanacak olan mücadelenin başlama sati 19.00.

Spor Toto 1. Lig’in 21. haftasında Bursaspor sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor’u konuk edecek. Bitci Timsah Park’ta oynanacak olan mücadele saat 19.00’da başlayacak. İki takım arasındaki kritik maçı hakem Murat Erdoğan yönetecek. Erdoğan’ın yardımcılıklarını Ali Can Alp ve Suat Güz yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Veli Karakaya olacak. 5 maçtır kazanamayan Bursaspor, taraftarı önünde bu müsabakadan galip ayrılık alt sıralardan kurtulmak istiyor. 5 maçtır kaybetmeyen Büyükşehir Belediye Erzurumspor ise serisini devam ettirmenin peşinde olacak.