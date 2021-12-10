banner4556

Bursaspor sahasında Manisa FK’yı konuk edecek

banner4336

Bursaspor, Spor Toto 1. Lig’in 16. haftasında yarın akşam sahasında Manisa FK’yı konuk edecek. Bitci Timsah Park’ta oynanacak olan mücadelenin başlama saati 19.00.

Bursaspor sahasında Manisa FK’yı konuk edecek
banner3909
banner4558

Bursaspor, Spor Toto 1. Lig’in 16. haftasında yarın akşam sahasında Manisa FK’yı konuk edecek. Bitci Timsah Park’ta oynanacak olan mücadelenin başlama saati 19.00.

Spor Toto 1. Lig’in 16. haftasında Bursaspor, sahasında Manisa FK’yı ağırlayacak. Bitci Timsah Park’ta oynanacak olan mücadele saat 19.00’da başlayacak. İki takım arasındaki kritik mücadeleyi hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek. Tonusluoğlu’nun yardımcılıklarını, Hüsnü Emre Çelimli ve Bersan Duran gerçekleştirecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Berkan Çetin olacak. Son maçta Denizlispor’u deplasmanda yenen Bursaspor, galibiyet serisi başlatmak isterken, Manisa FK da 3 maçlık yenilmezlik serisini sürdürmenin peşinde olacak.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Jandarmandan miniklere çizgi film
Jandarmandan miniklere çizgi film
  1. BİLECİK

banner4389

banner4349

banner3841