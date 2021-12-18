banner4556

Bursaspor sahasında Royal Hastanesi Bandırmaspor’u konuk ediyor

banner4336

Bursaspor, Spor Toto 1. Lig’in 18. haftasında yarın Royal Hastanesi Bandırmaspor’u konuk edecek. Bitci Timsah Park’ta oynanacak olan mücadele saat 16.00’da başlayacak.

Bursaspor sahasında Royal Hastanesi Bandırmaspor’u konuk ediyor
banner3909

Bursaspor, Spor Toto 1. Lig’in 18. haftasında yarın Royal Hastanesi Bandırmaspor’u konuk edecek. Bitci Timsah Park’ta oynanacak olan mücadele saat 16.00’da başlayacak.

banner4575

Spor Toto 1. Lig’in 18. haftasında Bursaspor sahasında Royal Hastanesi Bandırmaspor’u ağırlayacak. Bitci Timsah Park’ta oynanacak olan müsabaka saat 16.00’da start alacak. İki takım arasındaki kritik müsabakayı hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek. Taşkınsoy’un yardımcılıklarını Emir Eray Eyisoy ve Mehmet Akıncık yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Enes Kanpara olacak. Son olarak Ümraniyespor’a deplasmanda mağlup olan ve henüz teknik direktörü olmayan yeşil-beyazlı takım taraftarı önünde moral ararken, üst üste iki mağlubiyetin ardından Balıkesirspor galibiyeti ile Play-Off hattında kalan Bandırmaspor da zorlu deplasmandan puan almaya çalışacak.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, III. Türkiye-Afrika...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, III. Türkiye-Afrika...
  1. POLİTİKA

banner4558

banner3841

banner4390

banner4349