banner4556

Bursaspor, Samsun’a hareket etti!

banner4664

Sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla Samsunspor maçı hazırlıklarını tamamlayan Bursaspor, yarın oynanacak kritik maç için bugün Samsun’a hareket etti.

Bursaspor, Samsun’a hareket etti!
banner4581

Sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla Samsunspor maçı hazırlıklarını tamamlayan Bursaspor, yarın oynanacak kritik maç için bugün Samsun’a hareket etti.

banner4336

Spor Toto 1. Lig’in 24. haftasında yarın deplasmanda Yılport Samsunspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, Samsun’a hareket etti. Yeşil-beyazlı takım sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla zorlu maçın hazırlıklarını tamamlamıştı. Bursaspor kafilesi, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nden önce takım otobüsüyle İstanbul’a oradan da uçakla Samsun’a geçecek. Yeşil-beyazlılar, maç saatini beklemeye geçti.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Çınarcık-Armutlu kara yolundaki heyelanlı bölgede...
Çınarcık-Armutlu kara yolundaki heyelanlı bölgede...
  1. ASAYİŞ

banner3841

banner4586

banner4665

banner4578

banner4349

banner4666