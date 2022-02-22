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Bursaspor son 10 maçta 1’den fazla gol atamadı

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Bursaspor ligde çıktığı son 10 maçında 1’den fazla gol atamadı. Yeşil-beyazlılar, bu karşılaşmalarda toplam 5 kez fileleri havalandırabildi.

Bursaspor son 10 maçta 1’den fazla gol atamadı
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Bursaspor ligde çıktığı son 10 maçında 1’den fazla gol atamadı. Yeşil-beyazlılar, bu karşılaşmalarda toplam 5 kez fileleri havalandırabildi.

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Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, deplasmanda Denizlispor’u 3-1 mağlup ettikten sonra çıktığı 10 maçta 1’den fazla gol atamadı. Yeşil-beyazlı takım Manisa FK, Ümraniyespor, Adanaspor, Samsunspor ve Ankaragücü’ne 1’er gol atarken, Bandırmaspor, Menemenspor, Erzurumspor ve Tuzlaspor’a gol atma başarısı gösteremedi. Bursaspor gol yollarındaki bu sıkıntıyı çözebilmek için Joao Pedro’yu transfer etti, ancak Portekizli futbolcu 3 maçta 1 kez fileleri havalandırdı. Son 10 maçta rakiplerine 5 gol atan Bursaspor, ağlarında ise 12 gol gördü.

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