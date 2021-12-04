Bursaspor son antrenmanını Denizli’de yaptı

Bursaspor, yarın karşı karşıya geleceği Denizlispor maçının son antrenmanını maçın oynanacağı kentte gerçekleştirdi.

Spor Toto 1. Lig’in 15.haftasında deplasmanda Altaş Denizlispor ile karşılaşacak olan Bursaspor, öğle saatlerinde Denizlispor Haluk Ulusoy Tesisleri’nde yaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Özcan Bizati gözetimindeki idman 1 saat 10sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman pas pres çalışmasıyla devam etti. Yeşil-beyazlılar son bölümde sut çalışmaları yaptı. Hazırlıklarını tamamlayan Bursaspor, kamp yaptığı otelde maç saatini beklemeye başladı.