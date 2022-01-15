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Bursaspor son antrenmanını Timsah Park’ta yaptı

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Bursaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıklarını, Bitci Timsah Park’ta yaptığı son idmanla tamamladı.

Bursaspor son antrenmanını Timsah Park’ta yaptı
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Bursaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıklarını, Bitci Timsah Park’ta yaptığı son idmanla tamamladı.

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Spor Toto 1. Lig’in 21. haftasında sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, Bitçi Timsah Park’ta yaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Tamer Tuna gözetimindeki idman 1 saat 10 dakika sürdü. Isınma ve çabukluk hareketleriyle başlayan antrenman 5’e 2pas pres oyunuyla devam etti. Yeşil-beyazlı takım son bölümde taktik çalışmalar yaptı. Hazırlıklarını tamamlayan Bursaspor, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

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