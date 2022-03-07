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Bursaspor, Sportif Direktör Deniz Kolgu ile yollarını ayırdı

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Bursaspor Kulübü, Sportif Direktör Deniz Kolgu ile yollarını ayırdığını resmen açıkladı.

Bursaspor, Sportif Direktör Deniz Kolgu ile yollarını ayırdı
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Bursaspor Kulübü, Sportif Direktör Deniz Kolgu ile yollarını ayırdığını resmen açıkladı.

Bursaspor’da Teknik Direktör Tamer Tuna’dan sonra bir ayrılık daha yaşandı. Yeşil-beyazlı kulüp, Sportif Direktör Deniz Kolgu ile karşılıklı olarak anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı. Bursaspor Kulübü’nden yapılan açıklama şöyle: “Kulübümüz Sportif Direktörü Deniz Kolgu ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Bugüne kadar kulübümüze yapmış olduğu katkılardan dolayı kendisine teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz.”

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