banner4556

Bursaspor şut çalışmasıyla hazırlıklarını tamamladı - Yeşil-beyazlı takım otelde kamp yapacak

banner4336

Bursaspor, yarın saat 16.00’da sahasında konuk edeceği Royal Hastanesi Bandırmaspor maçının hazırlıklarını tamamladı. Yeşil-beyazlı takım kamp yapacağı otele geçerek maç saatini beklemeye başladı.

Bursaspor şut çalışmasıyla hazırlıklarını tamamladı - Yeşil-beyazlı takım otelde kamp yapacak
banner3909

Bursaspor, yarın saat 16.00’da sahasında konuk edeceği Royal Hastanesi Bandırmaspor maçının hazırlıklarını tamamladı. Yeşil-beyazlı takım kamp yapacağı otele geçerek maç saatini beklemeye başladı.

banner4575

Spor Toto 1. Lig’in 18. haftasında, sahasında Royal Hastanesi Bandırmaspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, akşam saatlerinde yaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarını tamamladı. Antrenör Ali Aköz nezaretindeki idman bir saat sürdü. Isınma ve çabukluk hareketleriyle başlayan idman pas pres oyunuyla devam etti. Yeşil-beyazlı takım son bölümde şut çalışmaları yaptı. Hazırlıklarını tamamlayan Bursaspor kamp yapacağı otele hareket ederek maç saatini beklemeye başlayacak.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
İstemeyerek öldürdüm demişti, ömür boyu hapis...
İstemeyerek öldürdüm demişti, ömür boyu hapis...
  1. ASAYİŞ

banner4558

banner3841

banner4390

banner4349