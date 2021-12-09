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Bursaspor taraftara açık antrenman gerçekleştirdi

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Bursaspor taraftarı bugün yeşil-beyazlı takımın antrenmanını ziyaret. İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde çok güzel anlar yaşandı.

Bursaspor taraftara açık antrenman gerçekleştirdi
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Bursaspor taraftarı bugün yeşil-beyazlı takımın antrenmanını ziyaret. İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde çok güzel anlar yaşandı.

Spor Toto 1 Lig’in 16. haftasında sahasında Manisa FK ile karşılaşacak olan Bursaspor öğle saatlerinde yaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik Direktör Özcan Bizati gözetimindeki idman 1 saat 10dakika sürdü. Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman pas pres oyunuyla devam etti. Yeşil-beyazlılar son bölümde çift kale maç yaptı. Antrenmanın yarım saatlik kısmı Bursaspor taraftarına açık şekilde gerçekleşti. Yeşil-beyaz sevdalıları, Manisa FK maçı öncesi takıma destek verdi ve tezahüratlar yaptı. Güzel anların yaşandığı tesislerde bu organizasyonların sık sık gerçekleştirileceği açıklandı.

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