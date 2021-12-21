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Bursaspor teknik direktörsüz çıktığı üç maçı da kaybetti

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Bursaspor, bu sezon teknik direktörsüz çıktığı Erzurumspor, Ümraniyespor ve Bandırmaspor maçlarını kaybetti.

Bursaspor teknik direktörsüz çıktığı üç maçı da kaybetti

Bursaspor, bu sezon teknik direktörsüz çıktığı Erzurumspor, Ümraniyespor ve Bandırmaspor maçlarını kaybetti.

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Spor Toto 1. Lig’in 18. haftasında Bandırmaspor’a yenilen Bursaspor, teknik direktörsüzlüğün sıkıntısını yaşıyor. Bu sezon üç teknik adamla yollarını ayıran ve yeni hocasını hala bulamayan yeşil-beyazlı takım zor günler yaşamaya devam ediyor. Erzurumspor, Ümraniyespor ve Bandırmaspor maçlarına teknik adamsız çıkan Bursaspor, bu karşılaşmalardan tek puan dahi çıkartamadı. Yeşil-beyazlılar gelecek hafta Menemenspor’la karşılaşacak.

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