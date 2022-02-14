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Bursaspor, Tuzlaspor maçının son antrenmanını Timsah Park’ta yaptı

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Bursaspor, Tuzlaspor maçı hazırlıklarının son çalışmasını Timsah Park’ta yaptı. Yeşil-beyazlılar, antrenman sonrası İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde kampa girdi.

Bursaspor, Tuzlaspor maçının son antrenmanını Timsah Park’ta yaptı
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Bursaspor, Tuzlaspor maçı hazırlıklarının son çalışmasını Timsah Park’ta yaptı. Yeşil-beyazlılar, antrenman sonrası İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde kampa girdi.

Spor Toto 1. Lig’in 25. haftasında sahasında Tuzlaspor ile karşılaşacak olan Bursaspor akşam saatlerinde Bitci Timsah Park’ta yaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Tamer Tuna gözetimindeki idman 1 saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman pas pres oyunuyla devam etti. Yeşil-beyazlılar, son bölümde taktik çalışmalar yaptı.

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Hazırlıklarını tamamlayan Bursaspor, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

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