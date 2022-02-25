banner4556

Bursaspor’da Acolatse sevinci yaşanıyor

banner4664

Bursaspor’un bu akşam saatlerinde yaptığı antrenmanda, uzun süredir sakatlığı sebebiyle çalışmalara katılmayan Elton Acolatse de yer aldı.

Bursaspor’da Acolatse sevinci yaşanıyor
banner4581

Bursaspor’un bu akşam saatlerinde yaptığı antrenmanda, uzun süredir sakatlığı sebebiyle çalışmalara katılmayan Elton Acolatse de yer aldı.

banner4336

Spor Toto 1. Lig’in 27. haftasında deplasmanda Boluspor ile karşılaşacak olan Bursaspor akşam saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Nejat Biyediç Sahası’nda yaptığı günün ikinci antrenmanı ile bu maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik Direktör Tamer Tuna gözetimindeki idman 1 saat 20 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas pres çalışmasıyla devam etti. Yeşil-beyazlılar son bölümde çift kale maç yaptı. Milli takımdan dönen Tuğbey Akgün ve bir süredir sakatlığı bulanan Elton Acolatse akşam antrenmanın tamamında yer aldı. Yeşil-beyazlılar yarın sabah saatlerinde yapacağı antrenman ile çalışmalarını sürdürecek.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Görevden geçici olarak uzaklaştırılan Başkan...
Görevden geçici olarak uzaklaştırılan Başkan...
  1. POLİTİKA

banner3841

banner4665

banner4577

banner4616

banner4666