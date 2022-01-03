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Bursaspor’da Adanaspor maçı hazırlıkları başladı

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Bursaspor, Spor Toto 1. Lig’in 20. haftasında deplasmanda oynayacağı Adanaspor maçının hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla başladı.

Bursaspor’da Adanaspor maçı hazırlıkları başladı
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Bursaspor, Spor Toto 1. Lig’in 20. haftasında deplasmanda oynayacağı Adanaspor maçının hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla başladı.

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Spor Toto 1. Lig’in 20. haftasında deplasmanda Adanaspor ile karşılaşacak Bursaspor, akşam saatlerinde yaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Tamer Tuna gözetimindeki idman 1 saat 20 dakika sürdü. Yeşil-beyazlılar ısınma koşularının ardından farklı istasyonlarda kondisyon çalışmaları yaparak akşam antrenmanını tamamladı. Bursaspor yarın sabah saatlerinde yapacağı antrenman ile çalışmalarını sürdürecek.

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