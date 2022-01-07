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Bursaspor’da Adanaspor maçı hazırlıkları tamamlandı - Yeşil-beyazlı takım İstanbul’a hareket edecek

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Bursaspor’da Adanaspor maçı hazırlıkları bugün yapılan antrenmanla tamamlandı. Yeşil-beyazlı kafile öğle saatlerinden sonra İstanbul’a hareket edecek.

Bursaspor’da Adanaspor maçı hazırlıkları tamamlandı - Yeşil-beyazlı takım İstanbul’a hareket edecek
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Bursaspor’da Adanaspor maçı hazırlıkları bugün yapılan antrenmanla tamamlandı. Yeşil-beyazlı kafile öğle saatlerinden sonra İstanbul’a hareket edecek.

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Spor Toto 1. Lig’in 20. haftasında deplasmanda Adanasporile karşılaşacak olan Bursaspor, sabah saatlerinde yaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Tamer Tunagözetimindeki idman 1 saat 10dakika sürdü. Isınma ve çabuklukhareketleriylebaşlayan antrenman 5’e 2pas presoyunuyla devam etti. Yeşil-beyazlılar, son bölümde taktik çalışmalar yaptı. Hazırlıklarını tamamlayan Bursaspor, öğle saatlerinde İstanbul’ahareket edecek.

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