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Bursaspor’da Ali Aköz yönetiminde Ümraniyespor maçı hazırlıkları sürdü

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Spor Toto 1. Lig’in 17. haftasında Ümraniyespor ile karşılaşacak Bursaspor, hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenman ile sürdürdü. Yeşil-beyazlı takımın başında bu antrenmanda da antrenör Ali Aköz çıktı.

Bursaspor’da Ali Aköz yönetiminde Ümraniyespor maçı hazırlıkları sürdü
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Spor Toto 1. Lig’in 17. haftasında Ümraniyespor ile karşılaşacak Bursaspor, hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenman ile sürdürdü. Yeşil-beyazlı takımın başında bu antrenmanda da antrenör Ali Aköz çıktı.

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Spor Toto 1. Lig’in 17. haftasında deplasmanda Bereket Sigorta Ümraniyespor ile karşılaşacak olan Bursaspor, akşam saatlerinde yaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarına devam etti. Antrenör Ali Aköz gözetimindeki idman 1 saat 20dakika sürdü. Isınma koşularıyla başlayan antrenman 5’e 2 pas pres oyunuyla devam etti. Yeşil-beyazlılar son bölümde şut çalışmaları yaptı. Bursaspor yarın yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.

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