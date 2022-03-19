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Bursaspor’da Balıkesirspor maçı hazırlıkları tamamlandı

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Balıkesirspor maçı hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamlayan Bursaspor, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde kampa girdi.

Bursaspor’da Balıkesirspor maçı hazırlıkları tamamlandı
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Balıkesirspor maçı hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamlayan Bursaspor, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde kampa girdi.

Spor Toto 1. Lig’in 29. haftasında sahasında Balıkesirspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, bugün Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Mesut Şen Sahası’nda yaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Mustafa Er gözetimindeki idman 1 saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman 5’e 2 pas pres ile devam etti. Yeşil-beyazlı takım son bölümde şut çalışmaları yaptı. Hazırlıklarını tamamlayan Bursaspor, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

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