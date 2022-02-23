banner4556

Bursaspor’da Boluspor maçı hazırlıkları başladı

banner4664

Spor Toto 1. Lig’de bu haftayı bay geçecek olan Bursaspor, iki günlük iznin ardından Boluspor maçı hazırlıklarına startı verdi. Sakatlıkları sebebiyle takımdan ayrı kalan Massimo Bruno halen çalışmalarda yer almazken, Elton Acolatse takımdan ayrı düz koşulara başladı.

Bursaspor’da Boluspor maçı hazırlıkları başladı
banner4584

Spor Toto 1. Lig’de bu haftayı bay geçecek olan Bursaspor, iki günlük iznin ardından Boluspor maçı hazırlıklarına startı verdi. Sakatlıkları sebebiyle takımdan ayrı kalan Massimo Bruno halen çalışmalarda yer almazken, Elton Acolatse takımdan ayrı düz koşulara başladı.

banner4336

Spor Toto 1. Lig’in 27. haftasında deplasmanda Boluspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, akşam saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Nejat Biyediç Sahası’nda yaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Tamer Tuna gözetimindeki idman 1 saat 10 dakika sürdü. Isınma koşularıyla başlayan antrenman farklı istasyonlarda yapılan çalışmalar ile devam etti. Yeşil-beyazlı takım son bölümde tempolu koşular yaptı. Akşam saatlerinde gerçekleşen antrenmana milli takımlarda bulunan futbolcuların yanı sıra tedavisine devam edilen Massimo Bruno katılmadı. Sakatlığı bulunan Elton Acoletse ise takımdan ayrı çalıştı. Bursaspor yarın sabah saatlerinde yapacağı antrenman ile çalışmalarını sürdürecek.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Bandırma Madeni İşler Odası Başkanı Dinçer...
Bandırma Madeni İşler Odası Başkanı Dinçer...
  1. BALIKESİR

banner3841

banner4665

banner4578

banner4321

banner4666