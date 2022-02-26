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Bursaspor’da Boluspor maçı hazırlıkları devam ediyor

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Boluspor maçı hazırlıklarını sürdüren Bursaspor, günün ilk antrenmanını salonda gerçekleştirdi. Yeşil-beyazlı futbolcular, kuvvet çalıştı.

Bursaspor’da Boluspor maçı hazırlıkları devam ediyor
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Boluspor maçı hazırlıklarını sürdüren Bursaspor, günün ilk antrenmanını salonda gerçekleştirdi. Yeşil-beyazlı futbolcular, kuvvet çalıştı.

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Spor Toto 1. Lig’in 27. haftasında deplasmanda Boluspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, sabah saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Kondisyon Salonu’nda yaptığı ilk antrenman ile bu maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik Direktör Tamer Tuna gözetimindeki idman 1 saat sürdü. Yeşil-beyazlılar salonda kuvvet çalışmaları yaptı. Bursaspor, akşam saatlerinde yapacağı antrenman ile çalışmalarını sürdürecek.

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