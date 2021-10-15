Bursaspor’da Boluspor maçının hazırlıkları devam ediyor

Bursaspor, Boluspor’la oynayacağı maç öncesi son taktik idmanlarını yapıyor. Yeşil-beyazlıların sabah saatlerinde yaptığı antrenman 1 saat 30 dakika sürdü

Bursaspor’da Boluspor maçının hazırlıkları devam ediyor
banner3909
banner4336

Bursaspor, Boluspor’la oynayacağı maç öncesi son taktik idmanlarını yapıyor. Yeşil-beyazlıların sabah saatlerinde yaptığı antrenman 1 saat 30 dakika sürdü

TFF 1. Lig’in 9. haftasında sahasında Beypiliç Boluspor ile karşılaşacak olan Bursaspor sabahsaatlerinde yaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör Özcan Bizati nezaretindeki idman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, 5’e 2 pas pres oyunuyla devam etti. Yeşil-beyazlı takım son bölümde taktik çalıştı. Bursaspor yarın akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Avrupa otomobil pazarı yüzde 25,2 daraldı
Avrupa otomobil pazarı yüzde 25,2 daraldı
  1. EKONOMİ

banner4390

banner4322

banner3841