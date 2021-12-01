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Bursaspor’da Burak Altıparmak takıma geri dönüyor

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Bursaspor’un daha önce karşılıklı olarak sözleşmesini feshetme kararı aldığı Burak Altıparmak’la tekrar görüşülüp takıma dönmesi konusunda anlaşıldı.

Bursaspor’da Burak Altıparmak takıma geri dönüyor
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Bursaspor’un daha önce karşılıklı olarak sözleşmesini feshetme kararı aldığı Burak Altıparmak’la tekrar görüşülüp takıma dönmesi konusunda anlaşıldı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bursaspor’da dikkat çeken Burak Altıparmak gelişmesi yaşandı. Yeşil-beyazlı kulüp, daha önce sözleşmesini feshetme kararı aldığı tecrübeli futbolcuyla tekrar anlaşarak takıma dönmesini sağladı. Bursaspor Kulübü’nden yapılan açıklama şu şekilde: “Profesyonel futbolcumuz Burak Altıparmak ile Genel Menajerimiz Uygar Külhaşoğlu ile yaptığı toplantılar sonucunda daha önce karşılıklı anlaşılarak fesih kararı alınan Burak Altıparmak’ın takımımıza geri dönmesi kararlaştırılmıştır.”

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