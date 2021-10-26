Bursaspor’da Ceyhanspor maçı hazırlıkları tamamlandı

Bursaspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. Turu’nda karşılaşacağı Ceyhanspor maçı hazırlıklarını tamamladı ve tesislerde kampa girdi.

Bursaspor’da Ceyhanspor maçı hazırlıkları tamamlandı
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Bursaspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. Turu’nda karşılaşacağı Ceyhanspor maçı hazırlıklarını tamamladı ve tesislerde kampa girdi.

Ziraat Türkiye Kupası 3. Turu’nda sahasında Ceyhanspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, akşam saatlerinde yaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Özcan Bizati gözetimindeki idman 1 saat sürdü. Isınma koşuları ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman, 5’e 2 pas pres oyunuyla devam etti. Yeşil-beyazlılar son bölümde taktik çalışması yaptı. Hazırlıklarını tamamlayan Bursaspor, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

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