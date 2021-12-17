Bursaspor’da Deniz Kolgu sportif direktör oldu

Bursaspor Kulübü, Deniz Kolgu’nun yönetim kurulu kararıyla sportif direktörlük görevine getirildiğini açıkladı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, Sportif Direktörlük görevine Deniz Kolgu’yu getirdiğini resmen açıkladı. Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada "Kulübümüze daha önce futbolcu olarak önemli hizmetler veren Deniz Kolgu, yönetim kurulumuzun kararıyla sportif direktörlük görevine getirilmiştir. Kendisine yeni görevinde başarılar dileriz.Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur" ifadelerine yer verildi.