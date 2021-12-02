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Bursaspor’da Denizlispor maçı hazırlıkları aralıksız başladı

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Bursaspor’un önce sözleşmesini feshetme konusunda anlaştığı sonra da vazgeçtiği Burak Altıparmak, sosyal medya hesabından mesaj yayımladı.

Bursaspor’da Denizlispor maçı hazırlıkları aralıksız başladı
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Bursaspor’un önce sözleşmesini feshetme konusunda anlaştığı sonra da vazgeçtiği Burak Altıparmak, sosyal medya hesabından mesaj yayımladı.

Bursaspor’un tecrübeli futbolcusu Burak Altıparmak, sosyal medya aracılığı ile camiaya mesaj verdi. Yeşil-beyazlı kulübün karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshetme kararı aldığı, ancak bu karardan vazgeçerek tekrar takımda devam etmesi konusunda anlaşmaya vardığı tecrübeli futbolcu, Twitter hesabından fotoğraf paylaştı. Kalp işareti yaparak Bursaspor armasını işaret eden Burak Altıparmak, fotoğrafın altına da “Sadece Bursaspor” mesajı düştü. Bu mesaj Bursaspor taraftarının beğenisini topladı.

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