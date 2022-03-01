Bursaspor’da en çok süre alan yabancı oyuncu Namiq Alasgarov oldu

Bu sezon 10 yabancı futbolcuyu kadrosuna katan Bursaspor’da en çok süreyi Namiq Alasgarov aldı. Alasgarov’u Luka Capan ve Massimo Bruno takip etti.

Spor Toto 1. Lig’e bu sezon Süper Lig parolasıyla başlayan ve kadrosunu yabancı futbolcularla da güçlendiren Bursaspor, beklenen geri dönüşü alamadı. Bu sezon dört farklı teknik adam, bir antrenör ve bir de sportif direktör yönetiminde maçlara çıkan yeşil-beyazlı takımda en çok süre alan yabancı futbolcu Namiq Alasgarov oldu. Sezon başında Elton Acolatse, Namiq Alasgarov, Cristobal Jorquera, Massimo Bruno, Tim Matavz, Reagy Ofosu, Luka Capan ve Nicolas Zalazar’ı kadrosuna katan Bursaspor, devre arası transfer döneminde de Bifouma ve Joao Pedro ile el sıkıştı. Yeni gelen futbolcular bir kenara bırakıldığında, diğer isimler arasında, istikrarı ile ön plana çıkan isim Namiq Alasgarov oldu. Bin 726 dakika süre alan Azeri futbolcuyu, Luka Capan (bin 484), Massimo Bruno (bin 450) ve Nicolas Zalazar (bin 245) takip etti.