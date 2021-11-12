Bursaspor’da Galatasaray maçı hazırlıkları tamamlandı

Bursaspor’da Galatasaray maçı hazırlıkları bugün yapılan antrenmanla tamamlandı. Yeşil-beyazlı kafile, öğle saatlerinde İstanbul’da hareket edecek.

Bursaspor’da Galatasaray maçı hazırlıkları tamamlandı
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Bursaspor’da Galatasaray maçı hazırlıkları bugün yapılan antrenmanla tamamlandı. Yeşil-beyazlı kafile, öğle saatlerinde İstanbul’da hareket edecek.

Liglere verilen milli arada yarın Galatasaray ile karşılaşacak olan Bursaspor, bu maçın hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenman ile tamamladı. Teknik Direktör Özcan Bizati gözetimindeki idman 1 saat sürdü. Isınma ve çabukluk hareketleriyle başlayan antrenman pas pres oyunuyla devam etti. Yeşil-beyazlılar son bölümde taktik çalışmalar yaptı. Hazırlıklarını tamamlayan Bursaspor bugün öğle saatlerinde İstanbul’a hareket edecek.

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