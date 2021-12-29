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Bursaspor’da Gaziantep FK hazırlıkları tamamlandı

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Bursaspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu’nda deplasmanda karşılaşacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarını bu sabah yaptığı antrenmanla tamamladı.

Bursaspor’da Gaziantep FK hazırlıkları tamamlandı
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Bursaspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu’nda deplasmanda karşılaşacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarını bu sabah yaptığı antrenmanla tamamladı.

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Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu’nda deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak olan Bursaspor, sabah saatlerinde yaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Tamer Tuna gözetimindeki idman 1 saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman 5’e 2 pas pres oyunuyla devam etti. Yeşil-beyazlılar son bölümde taktik çalışmalar yaptı. Hazırlıklarını tamamlayan Bursaspor, öğle saatlerinde Gaziantep’e hareket edecek.

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