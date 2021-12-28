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Bursaspor’da Gaziantep FK maç hazırlıkları sürüyor - Yeşil-beyazlı takım taktik çalıştı

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Bursaspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu’nda karşılaşacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarına bu akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti. Yeşil-beyazlı takım taktik idman yaptı.

Bursaspor’da Gaziantep FK maç hazırlıkları sürüyor - Yeşil-beyazlı takım taktik çalıştı

Bursaspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu’nda karşılaşacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarına bu akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti. Yeşil-beyazlı takım taktik idman yaptı.

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Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu’nda deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak olan Bursaspor, akşam saatlerinde yaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik Direktör Tamer Tuna gözetimindeki idman 1 saat 10 dakika sürdü. Koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başlayan antrenman pas pres oyunuyla devam etti. Yeşil-beyazlı takım son bölümde taktik çalışmalar yaptı. Bursaspor yarın sabah saatlerinde yapacağı antrenman ile çalışmalarını sürdürecek.

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