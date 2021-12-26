banner4556

Bursaspor’da Gaziantep FK maçı hazırlıkları başladı

banner4336

Bursaspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu’nda Perşembe günü deplasmanda karşılaşacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Bursaspor’da Gaziantep FK maçı hazırlıkları başladı

Bursaspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu’nda Perşembe günü deplasmanda karşılaşacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

banner4575

Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu’nda deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak olan Bursaspor, bugün yaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Tamer Tuna gözetimindeki idman 1 saat 10 dakika sürdü. Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman tempolu pas pres oyunuyla devam etti. Yeşil-beyazlı takım son bölümde şut çalışmaları yaptı. Bursaspor yarın yapacağı antrenman ile çalışmalarını sürdürecek.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Vali Kızılkaya’ya hayırlı olsun ziyaretleri...
Vali Kızılkaya’ya hayırlı olsun ziyaretleri...
  1. BİLECİK

banner4558

banner3841

banner4577

banner4321