banner4556

Bursaspor’da Gaziantep FK maçı hazırlıkları devam ediyor

banner4336

Bursaspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu’nda Perşembe akşamı karşılaşacağı Gaziantep FK maçı hazırlıklarına bu akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

Bursaspor’da Gaziantep FK maçı hazırlıkları devam ediyor

Bursaspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu’nda Perşembe akşamı karşılaşacağı Gaziantep FK maçı hazırlıklarına bu akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

banner4575

Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu’nda deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak olan Bursaspor, akşam saatlerinde yaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik Direktör Tamer Tuna gözetimindeki idman 1 saat 10dakika sürdü. Koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman tempolu pas pres oyunuyla devam etti. Yeşil-beyazlılar son bölümde çift kale maç yaptı. Sakatlığı bulunan Mehmet Erdem Uğurlu antrenmanın ısınma bölümünde takımla birlikte çalışırken, Ramazan Keskin ve Furkan Emre Ünver ise takımdan ayrı çalıştı. Bursaspor yarın akşam saatlerinde yapacağı antrenman ile çalışmalarını sürdürecek.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
GEleceğe yön veren yenilikçi fikirler ödüllendirilecek
GEleceğe yön veren yenilikçi fikirler ödüllendirilecek
  1. EĞİTİM

banner4558

banner3841

banner4578

banner4349