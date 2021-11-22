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Bursaspor’da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları devam ediyor

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Bursaspor, TFF 1. Lig’in 14. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına akşam saatinde yaptığı idmanla devam etti.

Bursaspor’da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları devam ediyor
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Bursaspor, TFF 1. Lig’in 14. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına akşam saatinde yaptığı idmanla devam etti.

TFF 1. Lig’in 14. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak olan Bursaspor, akşam saatlerinde yaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik Direktör Özcan Bizati gözetimindeki idman 1 saat 10dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman pas pres oyunuyla devam etti. Yeşil-beyazlılar son bölümde şut çalışmaları yaptı. Bursaspor yarın sabah saatlerinde yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.

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