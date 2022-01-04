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Bursaspor’da günün ilk antrenmanı kondisyon salonunda gerçekleşti

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Bursaspor’da, Adanaspor maçı hazırlıkları sabah saatlerinde kondisyon salonunda yapılan antrenmanla devam etti.

Bursaspor’da günün ilk antrenmanı kondisyon salonunda gerçekleşti
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Bursaspor’da, Adanaspor maçı hazırlıkları sabah saatlerinde kondisyon salonunda yapılan antrenmanla devam etti.

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Spor Toto 1. Lig’in 20. haftasında deplasmanda Adanaspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, sabah saatlerinde yaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik Direktör Tamer Tuna gözetimindeki idman 1 saat sürdü. Yeşil-beyazlı takımı, kondisyon salonunda kuvvet çalışmaları yaparak antrenmanı tamamladı. Bursaspor akşam saatlerinde yapacağı antrenman ile çalışmalarını sürdürecek.

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