banner4556

Bursaspor’da İstanbulspor maçı hazırlıkları devam ediyor

banner4336

Bursaspor, TFF 1. Lig’in 13. haftasında karşılaşacağı İstanbulspor maçı hazırlıklarına devam ediyor. Yeşil-beyazlı takımın bugün gerçekleşen idmanında çift kale maç yapıldı.

Bursaspor’da İstanbulspor maçı hazırlıkları devam ediyor
banner3909
banner4558

Bursaspor, TFF 1. Lig’in 13. haftasında karşılaşacağı İstanbulspor maçı hazırlıklarına devam ediyor. Yeşil-beyazlı takımın bugün gerçekleşen idmanında çift kale maç yapıldı.

TFF 1. Lig’in 13. haftasında sahasında İstanbulspor ile karşılaşacak olan Bursaspor bugün yaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör Özcan Bizati nezaretindeki idman 1 saat 20 dakika sürdü. Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman tempolu pas pres oyunuyla devam etti. Yeşil-beyazlılar, son bölümde çift kale maç yaptı. Bursaspor yarın akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Şüpheli araçtan uyuşturucu madde çıktı
Şüpheli araçtan uyuşturucu madde çıktı
  1. BİLECİK

banner4390

banner4321

banner3841