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Bursaspor’da Kırşehir Belediyespor maçı hazırlıkları başladı

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Bursaspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu’nda 30 Kasım Salı günü karşılaşacağı Kırşehir Belediyespor maçı hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptı idmanla başladı.

Bursaspor’da Kırşehir Belediyespor maçı hazırlıkları başladı
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Bursaspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu’nda 30 Kasım Salı günü karşılaşacağı Kırşehir Belediyespor maçı hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptı idmanla başladı.

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu’nda Kırşehir Belediyespor ile karşılaşacak olan Bursaspor akşam saatlerinde yaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Özcan Bizati gözetimindeki idman 1 saat 10 dakika sürdü. Isınma koşuları ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman pas pres oyunuyla devam etti. Yeşil-beyazlılar son bölümde çift kale maç yaptı. Dün oynanan Gençlerbirliği maçında görev alan futbolcular yenileme çalışmaları gerçekleştirdi. Bursaspor yarın akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.

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