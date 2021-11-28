banner4556

Bursaspor’da Kırşehir Belediyespor maçı hazırlıkları devam etti

banner4336

Bursaspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu’nda salı günü saat 15.00’de sahasında konuk edeceği Kırşehir Belediyespor maçının hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı idmanla devam etti.

Bursaspor’da Kırşehir Belediyespor maçı hazırlıkları devam etti
banner3909
banner4558

Bursaspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu’nda salı günü saat 15.00’de sahasında konuk edeceği Kırşehir Belediyespor maçının hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı idmanla devam etti.

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu’nda Kırşehir Belediyespor ile karşılaşacak olan Bursaspor akşam saatlerinde yaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik Direktör Özcan Bizati gözetimindeki idman 1 saat 10 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman tempolu pas pres oyunuyla devam etti. Yeşil-beyazlılar son bölümde çift kale maç yaptı. Bursaspor yarın akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Eski Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz...
Eski Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz...
  1. SPOR

banner4389

banner4349

banner3841