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Bursaspor’da Kırşehir Belediyespor maçı hazırlıkları tamamlandı

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Bursaspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu’nda yarın saat 15.00’de karşılaşacağı Kırşehir Belediyespor maçının hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı idmanla tamamladı.

Bursaspor’da Kırşehir Belediyespor maçı hazırlıkları tamamlandı
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Bursaspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu’nda yarın saat 15.00’de karşılaşacağı Kırşehir Belediyespor maçının hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı idmanla tamamladı.

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu’nda Kırşehir Belediyespor ile karşılaşacak olan Bursaspor akşam saatlerinde yaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Özcan Bizati gözetimindeki idman 1 saat sürdü. Isınma ve çabukluk hareketleriyle başlayan antrenman pas pres oyunuyla devam etti. Yeşil-beyazlılar, son bölümde sut çalışmaları yaptı. Hazırlıklarını tamamlayan Bursaspor, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

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