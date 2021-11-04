Bursaspor’da Kocaelispor maçı hazırlıkları devam etti

TFF 1. Lig’in 12. haftasında deplasmanda Kocaelispor’a konuk olacak Bursaspor, bugün yaptığı antrenmanla hazırlıklarına devam etti.

Bursaspor’da Kocaelispor maçı hazırlıkları devam etti
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TFF 1. Lig’in 12. haftasında deplasmanda Kocaelispor’a konuk olacak Bursaspor, bugün yaptığı antrenmanla hazırlıklarına devam etti.

TFF 1. Lig’in 12. haftasında deplasmanda Kocaelispor ile karşılaşacak olan Bursaspor, bugün yaptığı antrenman ile hazırlıklarına devam etti. Teknik Direktör Özcan Bizati nezaretindeki idman 1 saat 20 dakika sürdü. Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman, tempolu pas pres oyunuyla devam etti. Yeşil-beyazlılar son bölümde taktik çalışmalar yaptı. Bursaspor, yarın sabah saatlerinde yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.

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