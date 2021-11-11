Bursaspor’da kuvvet çalışması gerçekleşti

Galatasaray’la cumartesi günü hazırlık maçında karşılaşacak olan Bursaspor’da günü ilk idmanı gerçekleşti. Yeşil-beyazlı takım kuvvet çalışması yaptı.

Bursaspor’da kuvvet çalışması gerçekleşti
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Galatasaray’la cumartesi günü hazırlık maçında karşılaşacak olan Bursaspor’da günü ilk idmanı gerçekleşti. Yeşil-beyazlı takım kuvvet çalışması yaptı.

Liglere verilen millî arada cumartesi günü Galatasaray ile karşılaşacak olan Bursaspor, bu maçın hazırlıklarına yaptığı antrenman ile devam etti. Teknik Direktör Özcan Bizati gözetimindeki idman 1 saat sürdü. Yeşil-beyazlılar, iki grup hâlinde kondisyon salonunda kuvvet çalışmaları yaptı. Bursaspor akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.

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