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Bursaspor’da Menemenspor maçı hazırlıkları sürüyor

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Bursaspor’da Menemenspor maçı hazırlıkları bugün yapılan idmanla devam etti.

Bursaspor’da Menemenspor maçı hazırlıkları sürüyor

Bursaspor’da Menemenspor maçı hazırlıkları bugün yapılan idmanla devam etti.

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Spor Toto 1. Lig’in 19. haftasında deplasmanda Menemenspor ile karşılaşacak olan Bursaspor sabah saatlerinde yaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarına devam etti. Antrenör Ali Aköz nezaretindeki idman 1 saat 20 dakika sürdü. Koordinasyon ve kuvvet hareketleriyle başlayan antrenman 5’e 2 pas pres oyunuyla devam etti. Yeşil-beyazlılar son bölümde çift kale maç yaptı. Bursaspor yarın öğle saatlerinde yapacağı antrenman ile çalışmalarını sürdürecek.

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