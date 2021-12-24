banner4556

Bursaspor’da Menemenspor maçı hazırlıkları tamamlandı

banner4336

Bursaspor, Menemenspor maçının hazırlıklarını tamamladı. Yeşil-beyazlı kafile idman sonrası İzmir’e hareket etti.

Bursaspor’da Menemenspor maçı hazırlıkları tamamlandı

Bursaspor, Menemenspor maçının hazırlıklarını tamamladı. Yeşil-beyazlı kafile idman sonrası İzmir’e hareket etti.

banner4575

Spor Toto 1. Lig’in 19. haftasında deplasmanda Menemenspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, bugün yaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Tamer Tuna gözetimindeki idman 1 saat 10 dakika sürdü. Isınma ve çabukluk hareketleriyle başlayan antrenman 5’e 2pas pres oyunuyla devam etti. Yeşil-beyazlılar son bölümde taktik çalışmalar yaptı. Hazırlıklarını tamamlayan Bursaspor, Menemenspor maçı için İzmir’e hareket etti.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Bursa’da otomobilin çarptığı genç kız yaralandı
Bursa’da otomobilin çarptığı genç kız yaralandı
  1. ASAYİŞ

banner4558

banner3841

banner4577

banner4321