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Bursaspor’da Royal Hastanesi Bandırmaspor maçı hazırlıkları başladı

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Bursaspor, Spor Toto 1. Lig’in 18. haftasında sahasında pazar günü saat 16.00’da konuk edeceği Royal Hastanesi Bandırmaspor maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Bursaspor’da Royal Hastanesi Bandırmaspor maçı hazırlıkları başladı
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Bursaspor, Spor Toto 1. Lig’in 18. haftasında sahasında pazar günü saat 16.00’da konuk edeceği Royal Hastanesi Bandırmaspor maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

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Spor Toto 1. Lig’in 18. haftasında sahasında Royal Hastanesi Bandırmaspor ile karşılaşacak olan Bursaspor bugün yaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarına başladı. Antrenör Ali Aköz gözetimindeki idman 1 saat 10dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman pas pres oyunuyla devam etti. Yeşil-beyazlılar son bölümde çift kale maç yaptı. Dün oynanan Ümraniyespor maçında görev alan futbolcular ise yenileme çalışmaları yaptı.

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