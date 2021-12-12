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Bursaspor’da Ümraniyespor maçı hazırlıkları başladı

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Manisa FK ile 1-1 berabere kalan Bursaspor, izin yapmadan Perşembe günü karşılaşacağı Ümraniyespor maçı hazırlıklarına başladı.

Bursaspor’da Ümraniyespor maçı hazırlıkları başladı
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Manisa FK ile 1-1 berabere kalan Bursaspor, izin yapmadan Perşembe günü karşılaşacağı Ümraniyespor maçı hazırlıklarına başladı.

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Spor Toto 1. Lig’in 16. haftasında deplasmanda Ümraniyesporile karşılaşacak olan Bursaspor sabah saatlerinde yaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Özcan Bizati yönetiminde idman 1 saat 10 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman pas pres oyunuyla devam etti. Yeşil-beyazlılar son bölümde çift kale maç yaptı. Dün oynanan Manisa FK maçında görev alan futbolcular yenileme çalışmaları yaptı. Bursaspor yarın yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.

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