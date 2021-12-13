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Bursaspor’da Ümraniyespor maçı hazırlıkları devam ediyor

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Bursaspor’da Ümraniyespor maçı hazırlıkları akşam saatlerinde yapılan idmanla devam etti. Yeşil-beyazlı takımın başında antrenör Ali Aköz çıktı.

Bursaspor’da Ümraniyespor maçı hazırlıkları devam ediyor
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Bursaspor’da Ümraniyespor maçı hazırlıkları akşam saatlerinde yapılan idmanla devam etti. Yeşil-beyazlı takımın başında antrenör Ali Aköz çıktı.

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Spor Toto 1. Lig’in 17. haftasında deplasmanda Bereket Sigorta Ümraniyespor ile karşılaşacak olan Bursaspor akşam saatlerinde yaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarına devam etti. Antrenör Ali Aköz gözetimindeki idman 1 saat 15 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman 5’e 2 pas pres oyunuyla devam etti. Yeşil-beyazlı takım son bölümde çift kale maç yaptı. Bursaspor yarın yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.

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