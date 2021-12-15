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Bursaspor’da Ümraniyespor maçı hazırlıkları tamamlandı

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Bursaspor yarın saat 13.30’da deplasmanda karşılaşacağı Ümraniyespor maçının hazırlıklarını bu sabah yaptığı idmanla tamamlandı.

Bursaspor’da Ümraniyespor maçı hazırlıkları tamamlandı
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Bursaspor yarın saat 13.30’da deplasmanda karşılaşacağı Ümraniyespor maçının hazırlıklarını bu sabah yaptığı idmanla tamamlandı.

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Spor Toto 1. Lig’in 17. haftasında deplasmanda Bereket Sigorta Ümraniyespor ile karşılaşacak Bursaspor, sabah saatlerinde yaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarını tamamladı. Antrenör Ali Aköz gözetimindeki idman 1 saat sürdü. Isınma ve çabukluk hareketleriyle başlayan antrenman pas pres oyunuyla devam etti. Yeşil-beyazlılar son bölümde şut çalışmaları yaptı. Hazırlıklarını tamamlayan Bursaspor bugün öğle saatlerinde İstanbul’a hareket edecek.

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