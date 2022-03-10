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Bursaspor’dan TFF’ye önemli ziyaret

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Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursaspor Başkanı Ömer Furkan Banaz ve yönetim kurulu üyeleri, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir’i ziyaret etti.

Bursaspor’dan TFF’ye önemli ziyaret
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Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursaspor Başkanı Ömer Furkan Banaz ve yönetim kurulu üyeleri, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir’i ziyaret etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursaspor Başkanı Ömer Furkan Banaz ve yönetim kurulu üyeleri, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Bursalı işadamı Mustafa Çağlar’ı ziyaret etti. TFF’nin Riva’daki idari merkezinde gerçekleşen ziyarette, Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş ve Bursaspor Başkanı Banaz, TFF Başkanı Özdemir ve TFF Yönetim Kurulu Üyesi Çağlar’a kulüp hakkında bilgiler verdi. Özdemir ve Çağlar da, Başkan Aktaş’a ziyaretinden dolayı teşekkür ederken, yeşil-beyazlı kulübün yeni yönetimine de başarı diledi. Ziyaretin sonunda TFF Başkanı Özdemir, Bursaspor Başkanı Banaz’a Milli Takım forması hediye etti.

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