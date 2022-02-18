banner4556

Bursaspor’un Ankaragücü maçına İnegöl’den sponsor - Sancrea Sandalye’den yeşil-beyazlı kulübe destek

banner4664

İnegöl’de faaliyet gösteren Sancrea Sandalye, Bursaspor’un Ankaragücü maçının deplasman sponsorluğunu üstlendi.

Bursaspor’un Ankaragücü maçına İnegöl’den sponsor - Sancrea Sandalye’den yeşil-beyazlı kulübe destek
banner4584

İnegöl’de faaliyet gösteren Sancrea Sandalye, Bursaspor’un Ankaragücü maçının deplasman sponsorluğunu üstlendi.

banner4336

Mobiliyum Yönetim Kurulu Başkanı Talha Timur Han’ın Bursaspor yönetim kuruluna girmesinin ardından İnegöl’den kendisine destek gelmeye başladı. İnegöl’de faaliyet gösteren Sancrea Sandalye, Ankaragücü maçının deplasman sponsorluğunu üstlenerek Talha Timur Han’ın destekçisi olduklarının mesajını verdi. Konuya ilişkin açıklama yapan Sancrea Sandalye Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Seçgin, “Talha Timur Han’ın Bursaspor’umuzun yönetiminde yer alması bizi ziyadesiyle memnun etti. Bu kapsamda firma olarak, Talha Timur’un yanında olduğumuzu ifade etmek için hem de Bursaspor’umuza destek olmak için hafta sonu deplasmanda karşılaşacağımız Ankaragücü maçının deplasman sponsorluğunu üstlendik. Bursaspor’umuza Ankaragücü karşısında başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Bursa’da taksimetre ayar kuyruğu
Bursa’da taksimetre ayar kuyruğu
  1. BURSA

banner3841

banner4665

banner4577

banner4321

banner4666