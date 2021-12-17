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Bursaspor’un Bandırmaspor maçı biletleri satışa çıktı

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Bursaspor’un Pazar günü sahasında konuk edeceği Royal Hastanesi Bandırmaspor maçının biletleri satışa çıktı.

Bursaspor’un Bandırmaspor maçı biletleri satışa çıktı
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Bursaspor’un Pazar günü sahasında konuk edeceği Royal Hastanesi Bandırmaspor maçının biletleri satışa çıktı.

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Spor Toto 1. Lig’in 18. haftasında oynanacak olan Bursaspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor maçının biletleri satışa çıktı. Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, “19 Aralık Pazar günü saat 16:00’da Bitci Timsah Park’ta oynanacak olan Spor Toto 1. Lig 18. Hafta müsabakası Royal Hastanesi Bandırmaspor biletleri bugün saat 11:00 itibariyle satışa çıktı.” İfadelerine yer verildi. Bilet fiyatları şu şekilde oluştu; “1963 Tribünü: 250,00 TL, VIP 1. Balkon Tribün: 200,00 TL, Batı Alt Tribün: 150,00 TL, Doğu Alt Tribünü: 50,00 TL, Doğu Üst Tribünü: 30,00 TL, Güney Kale Arkası Tribünü: 20,00 TL, Kuzey Kale Arkası Tribünü: 20,00 TL.”

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