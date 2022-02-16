banner4556

Bursaspor’un genç oyuncusuna milli davet

banner4664

U19 Futbol Milli Takımı’nın 22-24 Şubat 2022 tarihlerinde Antalya’da Tacikistan ve Kırgızistan ile oynayacağı hazırlık müsabakalarının aday kadrosuna Bursaspor’dan Tuğbey Akgün davet edildi.

Bursaspor’un genç oyuncusuna milli davet
banner4581

U19 Futbol Milli Takımı’nın 22-24 Şubat 2022 tarihlerinde Antalya’da Tacikistan ve Kırgızistan ile oynayacağı hazırlık müsabakalarının aday kadrosuna Bursaspor’dan Tuğbey Akgün davet edildi.

banner4336

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bursaspor’un genç futbolcusu Tuğbey Akgün, U19 Milli Takımı’na davet edildi. U19 Milli Takımı’nın Tacikistan ve Kırgızistan ile oynayacağı hazırlık müsabakalarının aday kadrosu açıklandı. Hazırlık maçlarının kadrosuna Bursaspor’un genç oyuncusu Tuğbey Akgün de davet edildi. Aday kadroya davet edilen oyuncular, 20 Şubat 2022 Pazar günü saat 18.00’de Belek’te toplanacak.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Büyükçekmece’de klima motoru çalan hırsızlar...
Büyükçekmece’de klima motoru çalan hırsızlar...
  1. ASAYİŞ

banner3841

banner4665

banner4578

banner4321

banner4666