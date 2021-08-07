2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda kadınlar boksta 51 kiloda gümüş madalya kazanan milli sporcu Buse Naz Çakıroğlu, "Ülkemizi dünyanın her bir yanından alkışlatmanın gururunu yaşıyorum" ifadeleriyle duygularını aktardı.
Buse Naz Çakıroğlu, şu cümlelere yer verdi:"Direnişte bir kadın Nene Hatun gibi, İlk kadın doktor Safiye Ali gibi, İlk kadın savaş pilotu Sabiha Gökçen gibi, İlk kadın Bakan Türkan Akyol gibi; taşıdığım bu asil kanla bugün Tokyo’da bir tarih yazıyor. Ülkemizi dünyanın her bir yanından alkışlatmanın gururunu yaşıyorum."