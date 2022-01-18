Busenaz Sürmeneli: "Başarımızı kat kat artırarak devam etmek istiyoruz"

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda altın madalya kazanan milli boksör Busenaz Sürmeneli, başarısını kat kat artırarak devam ettirmek istediğini söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları ve 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları’nda mücadele eden sporcular ve antrenörler için "Yıldızların Gecesi-Team Türkiye Tebrik Resepsiyonu" düzenledi. Düzenlenen organizasyonda olimpiyat şampiyonu milli boksör Busenaz Sürmeneli, basın mensuplarına açıklamalarda bulunarak, “Sürekli kamplarda ve maçlarda oluyoruz. Böyle bir ortamı yakalayamıyoruz açıkçası. Tüm Türkiye olarak burada olmak güzel. Onlarla sohbet etme imkanı bulacağız. Sürekli görüştüğüm arkadaşlarımız var. Onların burada olması hoşuma gidiyor. Güzel bir gece olacak diye düşünüyorum. Sürprizler bekliyor diye düşünüyorum. Tüm Türkiye olarak sürprizlere alışığız. Olimpiyata yollarken sürekli bizim moralimizi yüksek tutmak için uğraş verdiler. Güzel bir başarı elde ettik. Önemli olan bunu sürdürmek. Dünya şampiyonası ve turnuvalar var. Her şey güzel gidiyor. Hiçbir şey moralimizi bozmadı. Hedefim gitmeden önce şampiyon olmaktı. Şimdi 2024’e efsane olmaya yönelik. Bu efsaneliğimizi sürdürüp başarımızı kat kat devam ettirmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Cahit Süme: "Türkiye’ye kazandıracağımız çok madalya var"

Sürmeneli’nin hocası Cahit Süme ise, 2024 ve 2028 olimpiyatlarında da madalya hedeflediklerini ifade ederek, “Olimpiyat oyunlarından sonra bir araya gelip takım olarak sevincimizi yaşayamadık. Güzel bir akşam güzel bir gece. Biz tabi olimpiyatın olmazsa olmazımız 2024 ve 2028’i düşünüyoruz. Daha yapacak çok işimiz var. Türkiye’ye kazandıracak çok madalyalarımız var. Hayallerimizin peşinden koşmaya devam edeceğiz. İnşallah hedeflediğimiz başarıyı ülkemize getireceğiz” ifadelerini kullandı.